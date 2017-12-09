Обладателями звания "Почётный строитель Москвы" стали шесть человек

Среди них Александр Ворожбитов — гендиректор компании, которая проектировала высотки в "Москва-Сити".

Звания "Почётный строитель города Москвы" удостоились шесть работников отрасли. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Шесть человек сегодня стали почетными строителями Москвы. Среди них Александр Ворожбитов - гендиректор компании, которая проектировала всем хорошо знакомые высотки в "Москва-Сити", работала над стадионами "Лужники" и "Динамо". pic.twitter.com/ZPwyqgzudp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 декабря 2017 г.

— Среди них гендиректор компании, которая проектировала высотки в "Москва-Сити", работала над стадионами "Лужники" и "Динамо", — написал градоначальник в "Твиттере".

Руками Валентины Дмитриевцевой оштукатурены дома в Медведково, Гольяново, Митино и многих других районах города. 30 лет она работает в отрасли и добросовестно делает свою нелегкую работу. С сегодняшнего дня Валентина Владимировна "Почетный строитель Москвы". pic.twitter.com/b5BMi4bLex — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 декабря 2017 г.

Собянин также присвоил почётное звание Валентине Дмитриевцевой, которая уже 30 лет работает в строительной области. Её руками оштукатурены дома в Медведкове, Гольянове, Митине и многих других районах Москвы.

Звание "Почётный строитель города Москвы" присваивают строителям, работникам предприятий, производящих материалы, строительной индустрии, а также работникам институтов этой отрасли.