Обладателями звания "Почётный строитель Москвы" стали шесть человек

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Обладателями звания "Почётный строитель Москвы" стали шесть человек

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Среди них Александр Ворожбитов — гендиректор компании, которая проектировала высотки в "Москва-Сити".

Звания "Почётный строитель города Москвы" удостоились шесть работников отрасли. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

— Среди них гендиректор компании, которая проектировала высотки в "Москва-Сити", работала над стадионами "Лужники" и "Динамо", — написал градоначальник в "Твиттере".

Собянин также присвоил почётное звание Валентине Дмитриевцевой, которая уже 30 лет работает в строительной области. Её руками оштукатурены дома в Медведкове, Гольянове, Митине и многих других районах Москвы.

Звание "Почётный строитель города Москвы" присваивают строителям, работникам предприятий, производящих материалы, строительной индустрии, а также работникам институтов этой отрасли.

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