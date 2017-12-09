Последний месяц жизни Леонид Броневой провёл в больнице

Сегодня 88-летний актёр скончался в реанимации. Прощание с ним пройдёт в московском театре "Ленком"

Последний месяц своей жизни Леонид Броневой провёл в больнице. Как сообщает Mash, состояние народного артиста ухудшалось день ото дня. Примерно три недели назад его перевели в реанимацию, где он и скончался.

Напомним, народного артиста не стало сегодня — он ушёл на 89-м году жизни. Прощание с Броневым состоится в Москве. Организацией похорон Леонида Сергеевича занимается театр "Ленком", в котором в последние годы играл артист. Все расходы взял на себя директор театра Марк Варшавер.

На счету мэтра роли в таких известных фильмах, как "Покровские ворота", "Тот самый Мюнгхаузен", "Формула любви". Однако наиболее знаменитой его работой является роль начальника гестапо Мюллера в телефильме "17 мгновений весны".