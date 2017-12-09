Режиссёр Плетнёв мечтает снять драму про "Дом-2" с Бузовой в главной роли

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Режиссёр Плетнёв мечтает снять драму про "Дом-2" с Бузовой в главной роли

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Фото: instagram.com/buzova86

Его вдохновила работа телеведущей и певицы в его киноленте "Жги!", где она исполнила одну из ролей.

Известный российский актёр и начинающий режиссёр Кирилл Плетнёв признался, что хочет снять драму про скандальный телепроект "Дом-2" с Ольгой Бузовой в главной роли.

На днях в прокат вышла картина Плетнёва, в которой он впервые выступил в качестве режиссёра. В фильме про тюремную надсмотрщицу, которая неожиданно становится певицей, под названием "Жги!" одну из ролей исполнила ведущая телестройки и модная исполнительница Ольга Бузова.

По его мнению, она хорошо справилась со своей ролью в картине и он хотел бы поработать бы с ней ещё в одной ленте. Кроме того, Плетнёв убеждён, что Бузова сможет поучаствовать в записях саундтреков к его работам.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова во время передачи "Вечерний Ургант" спела дуэтом вместе с её ведущим Иваном Ургантом.

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