Российские саночники выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом

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Российские саночники выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Спортсмены единогласно проголосовали за то, чтобы отправиться на первенство в Южную Корею.

Российская сборная по санному спорту единогласно проголосовала за то, чтобы выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщили в Федерации санного спорта России (ФССР).

— Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать всё равно надо. Будем доказывать силу российского спорта, — цитирует ТАСС президента федерации Наталию Гарт.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске национальной сборной РФ до Олимпиады-2018.

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