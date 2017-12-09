Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся ручной коробки передач

Данное решение руководства альянса Fiat Chrysler Automobiles вызвано низким спросом на эти модификации.

Модели Alfa Romeo, Ferrari и Maserati больше не будут выпускаться с механическими коробками передач. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на главу инженерного отдела Alfa Romeo и Maserati Роберто Федели.

По словам Федели, во время его работы в компании Ferrari, где он трудился над созданием родстера Ferrari California, было инвестировано €10 млн в разработку моделей с механикой. Однако таких машин было продано всего два экземпляра.

Из-за отсутствия спроса со стороны клиентов три марки, входящие в концерн Fiat Chrysler Automobiles, приняли решение отказаться от создания этих модификаций.