На химпредприятии в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

На химическом предприятии в китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв. Как сообщает Центральное телевидение КНР, два человека погибли.

По данным СМИ, под завалами остаётся ещё семь человек. Информации об их состоянии пока нет.

Two people died and seven remain trapped after an #explosion rocked a #plant at an industrial park in east China's #Jiangsu Province early on Saturday. https://t.co/9ufe4KQk7p pic.twitter.com/0SEzSUARFK — China Plus News (@ChinaPlusNews) 9 декабря 2017 г.

Уточняется, что взрыв произошёл в цехе биотехнологической компании, который расположен на территории индустриального парка химпромышленности.

На месте работают медики, спасатели и правоохранители.