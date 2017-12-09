На химпредприятии в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

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На химпредприятии в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

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На химическом предприятии в китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв. Как сообщает Центральное телевидение КНР, два человека погибли.

По данным СМИ, под завалами остаётся ещё семь человек. Информации об их состоянии пока нет.

Уточняется, что взрыв произошёл в цехе биотехнологической компании, который расположен на территории индустриального парка химпромышленности.

На месте работают медики, спасатели и правоохранители.

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