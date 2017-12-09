CNN перепутал день, когда Трампу предложили доступ к документам WikiLeaks

Оказалось, письмо американскому лидеру пришло не 4, а 14 сентября. То есть уже после того, как эти документы были обнародованы на сайте WikiLeaks для всеобщего пользования.

Американский телеканал CNN ошибся в указании даты, когда президенту США Дональду Трампу предлагали ознакомиться с материалами Wikileaks. Оказалось, это предложение поступило не до (как телеканал утверждал ранее), а после обнародования документов на самом сайте.

Так, в первоначальном варианте материала говорилось, что 4 сентября 2016 года президенту по электронной почте предложили прислать ключ доступа к файлам —документам, похищенным с сервера Национального комитета Демократической партии США.

Позже CNN исправил ошибку — оказалось письмо американскому лидеру пришло не 4, а 14 сентября. То есть уже после того, как эти документы были обнародованы на сайте WikiLeaks.

Телеканал признал допущенную неточность и отметил, что событие является менее значимым, чем казалось ранее.