МВД Украины разрешило сторонникам Саакашвили мирные акции

Бояться нужно таких провокаторов, как сам бывший глава Одесской ОГА, и его криминального окружения, заявили местные полицейские.

Министерство внутренних дел Украины пообещало не мешать мирным акциям сторонников Михаила Саакашвили. Советник главы ведомства Зорян Шкиряк отметил, что полиция тем не менее будет охранять протестующих.

— Можно смело выходить на мирный протест или митинг. Наши подразделения будут пристально охранять протестующих и всячески способствовать нормальному проведению мирных акций протеста для выражения собственной политической позиции, — заверил Зорян Шкиряк.

Он подчеркнул, что бояться в этом случае сторонникам экс-президента Грузии надо его самого и "его криминального окружения". Советник назвал последних провокаторами и заявил, что они, "подло манипулируя сознанием граждан, толкают их на совершение преступлений и противоправных действий".

Отметим, сегодня может состояться суд над Михаилом Саакашвили. Экс-президент Грузии заявил, что намерен из-за задержания начать бессрочную голодовку.