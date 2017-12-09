При авиаударах Израиля по сектору Газа погибли два палестинца

Их тела обнаружили под руинами одного из объектов, которые ВВС Израиля разбомбили в ответ на ракетные обстрелы со стороны Палестины.

Двое палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа. Об этом сообщило РИА "Новости".

— Бригады скорой помощи достали тела двух бойцов из-под обломков военного объекта БАДР к югу от города Газа, который сегодня на рассвете подвергся израильской бомбардировке, — цитирует РИА "Новости" официального представителя минздрава.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на пуски ракет из сектора Газа нанесла удар по четырём целям ХАМАС. Бомбардировке подверглись две оружейные мастерские, склад вооружений и тренировочный лагерь.