"Таких больше нет!" Актёр Пускепалис выразил соболезнования родным Броневого

Он отметил, что когда умирают такие артисты, "то как будто что-то живое вытаскивают из нашей творческой жизни в стране".

Актёр Сергей Пускепалис поделился своими воспоминаниями о народном артисте СССР Леониде Броневом, который скончался на 89-м году жизни.

— Когда уходят такие люди, то как будто что-то живое вытаскивают из нашей творческой жизни в стране. Он стоит совершенно отдельно. Все знают, что Броневой — это Броневой. Таких больше нет, — сказал он в беседе с RT.

Пускепалис отметил, что с огромной радостью и гордостью вспоминает о совместной с погибшим работе в фильме "Простые вещи", где Леонид Сергеевич сыграл одну из своих последних ролей в кино.

Ранее стало известно, что сегодня утром скончался артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой. Любовь публики он получил после съёмок в таких фильмах, как "17 мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнгхаузен" и "Формула любви".