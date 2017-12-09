Китай назвал Россию важной державой для сотрудничества

По словам главы МИД КНР Ван И, в государстве намерены создать определённые рамки для совместной работы.

Правительство Китая сообщило о заинтересованности строить долгосрочные отношения сотрудничества с Россией, так как для страны РФ является важной державой. Об этом, выступая на форуме "Международная обстановка и китайская демократия", сообщил глава Министерства иностранных дел страны Ван И.

— Мы намереваемся продолжать укреплять сотрудничество с Россией, выступающей в качестве важной державы, в равной мере как и с такими важными крупными странами, а также политическими объединениями, как США и Евросоюз, — сказал Ван И.

По его словам, Китай намерен создать определённые рамки для обеспечения стабильного и сбалансированного сотрудничества между странами.

Дипломат добавил, что крупные государства играют большую роль в становлении мира и гармоничного взаимодействия между странами.