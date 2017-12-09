Саакашвили поймали в квартире экс-главы полиции в Луганской области Покиньбороды

Стали известны подробности задержания бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Его поймали в квартире экс-начальника управления полиции в Луганской области Юрия Покиньбороды. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко.

— Полковник полиции Юрий Покиньборода, на чьей квартире задержали без сопротивления и без пострадавших разыскиваемое и подозреваемое лицо — апатрида Саакашвили, пять месяцев назад был уволен из рядов Национальной полиции по сокращению штатов, — пишет Шевченко.

Он добавил, что сейчас Покиньборода не работает в органах.

Саакашвили, выступавшего в качестве организатора протестных акций, задержали накануне вечером в Киеве. В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что будут ходатайствовать в суде о домашнем аресте политика.