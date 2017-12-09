В "Ленкоме" назвали дату прощания с Леонидом Броневым

Церемония прощания с актёром Леонидом Броневым состоится 11 декабря в 11:00 в Большом зале столичного театра "Ленком".

— Прощание пройдёт 11 декабря в "Ленкоме" (с 11:00). О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно, — говорится на официальном сайте театра.

Добавим, Марк Варшавер отметил, что "Ленком" попросит московские власти о том, чтобы Броневого захоронили на Новодевичьем кладбище.

Как уже сообщал Лайф, сегодня утром скончался артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой. Он умер в больнице, где провёл последний месяц жизни.