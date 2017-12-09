Гафт назвал Броневого украшением любого спектакля

Артист Леонид Броневой — украшение любого спектакля, актёр, обладавший редким дарованием. Такое мнение о своём коллеге выразил народный артист РСФСР Валентин Гафт.

— Печальная новость, к сожалению. Он украшение любого спектакля, где бы он ни играл. Он делал это по-человечески, он очень хорошо знал человека. Он доставал оттуда неожиданные вещи. Это редкое дарование, к сожалению, редкое, — цитирует Валентина Гафта SHOT.

Напомним, народного артиста не стало сегодня — он ушёл на 89-м году жизни. Последний месяц жизни артист провёл в больнице. Прощание с Броневым состоится в московском театре "Ленком".

На счету мэтра роли в таких известных фильмах, как "Покровские ворота", "Тот самый Мюнгхаузен", "Формула любви". Однако наиболее знаменитой его работой является роль начальника гестапо Мюллера в телефильме "17 мгновений весны".