Лидер группы "Любэ" присоединился к Putin Team и запустил флешмоб #PодинаГероев

Лидер музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев присоединился к движению Putin Team ("Команда Путина"). Об этом артист написал в своём аккаунте в "Инстаграме".

— Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой — я назвал этот проект "Родина героев", — сообщил артист.

Кроме того, Расторгуев запустил в социальных сетях флешмоб с хештегом #РодинаГероев. Жителям России в память о героях из истории предложили посетить посвящённые им монументы и привести их в порядок, а фото до и после выложить в соцсетях с приведенным выше хештегом.

Напомним, об идее создать общественное движение в поддержку президента России Овечкин сообщил в ноябре. Вскоре после этого в Интернете появился сайт Putin Team. По словам нападающего "Вашингтон Кэпиталз", к "Команде Путина" может присоединиться любой желающий.

Отметим, что в "Команду Путина" уже вступили шоумен Михаил Галустян, певица Полина Гагарина, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и другие.