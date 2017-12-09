Лидер группы "Любэ" присоединился к Putin Team и запустил флешмоб #PодинаГероев

Лидер музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев присоединился к движению Putin Team ("Команда Путина"). Об этом артист написал в своём аккаунте в "Инстаграме".
Друзья, сегодня – День Героя. Я уверен, что настоящие герои прямо сейчас есть рядом с вами. Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой – я назвал этот проект «Родина героев». Посмотрите ролики, которые мы делаем совместно с проектом «Жить», о героизме простых людей – я говорю как раз об этом. Такие сюжеты о героях будут выкладываться в сообществе Putin Team. А для того чтобы люди помнили о многочисленных героях из нашей истории, хочу запустить флешмоб #PодинаГероев. В каждом городе есть монументы в честь выдающихся личностей. Предлагаю вам посетить их, отдать дань уважения герою и привести памятник в порядок. Это не сложно. Сделайте фотографию до и после уборки, а потом выложите её в свои соцсети с хэштегом #РодинаГероев. Так мы отдадим дань уважения людям, совершившим свой подвиг в прошлом, и покажем, что в настоящем таких героев тоже немало. Более того – героем может стать каждый. #PutinTeam #КомандаПутина
— Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой — я назвал этот проект "Родина героев", — сообщил артист.
Кроме того, Расторгуев запустил в социальных сетях флешмоб с хештегом #РодинаГероев. Жителям России в память о героях из истории предложили посетить посвящённые им монументы и привести их в порядок, а фото до и после выложить в соцсетях с приведенным выше хештегом.
Напомним, об идее создать общественное движение в поддержку президента России Овечкин сообщил в ноябре. Вскоре после этого в Интернете появился сайт Putin Team. По словам нападающего "Вашингтон Кэпиталз", к "Команде Путина" может присоединиться любой желающий.
Отметим, что в "Команду Путина" уже вступили шоумен Михаил Галустян, певица Полина Гагарина, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и другие.
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