Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого

В телеграмме президент отметил, что актёра искренне любили за большой и щедрый талант, обаяние и превосходное чувство юмора.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Леонида Броневого. В телеграмме глава государства отмечает, что Броневой был "выдающимся актёром и необыкновенно ярким человеком".

Президент отметил, что актёра искренне любили за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора, а также за богатейшую галерею работ в театре и кино.

— Его кончина — это невосполнимая утрата для "Ленкома", для всей отечественной культуры, — говорится в телеграмме.