Убойный футбол. В Калининграде состоится 24-часовой матч

На стадионе соберутся около 600 игроков разного возраста, уровня мастерства и пола.

В Калининграде на стадионе "Балтика" в честь Всемирного дня футбола пройдёт матч, который продлится 24 часа.

— На поле сыграют две команды, которые объединят 600 футболистов разного возраста, уровня мастерства и пола. Одна команда будет носить название "Балтика", другая — "Калининград-2018", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Судить продолжительную игру будут 36 арбитров. Вход для болельщиков на стадион бесплатный.

Марафон начнётся сегодня, 9 декабря, в 11:30 (12:30 мск). Итоги 24-часового матча подведут на следующий день в 12 часов. Прямую трансляцию матча можно будет смотреть в Интернете.

В Калининграде уже пытались провести 24-часовую игру в июне 2017 года в рамках футбольной недели, приуроченной к заключительным матчам Кубка конфедераций. Однако из-за плохих погодных условий его пришлось перенести.