"Не вижу ничего крамольного". Шкиряк поддержал Геращенко в вылизывании тарелок

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк поддержал недавно оскандалившегося бывшего замглавы Администрации президента Антона Геращенко, заявив, что "всегда облизывает тарелки, когда ему очень вкусно".
Буквально на днях Геращенко застукали в одном из кафе Киева за необычным занятием — после плотного обеда политик начал жадно вылизывать тарелку.
— Полностью поддерживаю своего друга и соратника Антона Геращенко! Кстати, сам так всегда делаю, когда мне очень вкусно, и не вижу в этом ничего крамольного, — написал Шкиряк.
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