Танец радости. Полуобнажённый американец не смог скрыть эмоций из-за снега

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Танец радости. Полуобнажённый американец не смог скрыть эмоций из-за снега

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Веселье мужчины разделяют далеко не все местные жители. Из-за метели в штате более 60 тысяч человек остались без электричества.

Житель Луизианы ДаКуан Беллард показал свою радость по поводу редкого для этого штата явления — снегопада. Видео, которое он выложил в "Твиттере", всего за сутки ретвитнули более восьми с половиной тысяч раз.

На ролике улыбчивый чернокожий молодой человек с дредами, сняв рубашку, танцует на улице под песню Ванессы Карлтон A Thousand Miles. Через пару секунд к его зажигательному танцу присоединяется прохожий.

— Я из Луизианы, тут нечасто идёт снег, — объяснил Беллард своё веселье.

Отметим, что радость молодого человека по поводу снегопада разделяют не все жители штата. Из-за метели в Луизиане более 60 тысяч человек остались без электричества. Власти штата посоветовали людям не пользоваться автомобилями и не покидать дома, пока снежная буря не утихнет.

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