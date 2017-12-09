Росатом пояснил планируемую очистку завода "Маяк" от радиации

Эти работы были запланированы уже давно, загрязнение территории завода связано с его деятельностью в 1940–1970-х годах, пояснили в компании.

Росатом объяснил объявление заводом "Маяк" (Челябинская область) конкурса на очистку территории предприятия от радиации. В организации пояснили, что очистка была запланирована давно в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

— Работы запланированы давно, с момента принятия правительством этой ФЦП (в 2015 году. — Прим. ред.), — цитирует РИА "Новости" представителя Росатома Андрея Иванова.

План работ обнародован на сайте программы ФЦП уже больше года, пояснил он. Загрязнение связано с деятельностью предприятия в 1940–1970-х годах, пояснил Иванов, и особенно с последствиями взрыва ёмкости хранения высокорадиоактивных отходов в 1957 году.

Он добавил, что после выводов межведомственной комиссии любые попытки связать проведение конкурса с рутением-106 — "уже указание не на непрофессионализм, а на прямую заинтересованность".