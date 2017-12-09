Президенты Турции и Азербайджана назвали ошибкой решение Трампа по Иерусалиму

Читайте также

Президенты Турции и Азербайджана назвали ошибкой решение Трампа по Иерусалиму

21

Фото © REUTERS/Carlo Allegri

Ранее американский президент признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в город американского посольства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили недавнее решение главы США Дональда Трампа по Иерусалиму и признали его ошибочным.

— Главы государств подчеркнули, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести в этот город посольство было ошибочным, — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Президенты также отметили, что решение Трампа противоречит международному праву и может привести к серьёзным последствиям на Ближнем Востоке.

Также в ходе беседы лидер Азербайджана принял приглашение Эрдогана на внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима в Стамбуле.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!