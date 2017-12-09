"Конец войны". Премьер Ирака объявил о полной победе над ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о конце войны с террористами ИГИЛ* и восстановлении контроля на границе с Сирией.

#BREAKING Iraqi PM declares 'end of the war against IS' in Iraq — AFP news agency (@AFP) 9 декабря 2017 г.

— Наши вооружённые силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГИЛ, — заявил глава иракского правительства.

Он добавил, что Ирак победил террористов благодаря единству и решительности.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.