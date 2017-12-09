"Конец войны". Премьер Ирака объявил о полной победе над ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о конце войны с террористами ИГИЛ* и восстановлении контроля на границе с Сирией.
#BREAKING Iraqi PM declares 'end of the war against IS' in Iraq— AFP news agency (@AFP) 9 декабря 2017 г.
— Наши вооружённые силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГИЛ, — заявил глава иракского правительства.
Он добавил, что Ирак победил террористов благодаря единству и решительности.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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