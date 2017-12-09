"Конец войны". Премьер Ирака объявил о полной победе над ИГИЛ

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"Конец войны". Премьер Ирака объявил о полной победе над ИГИЛ

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Фото: ©РИА Новости/Рафаэль Даминов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о конце войны с террористами ИГИЛ* и восстановлении контроля на границе с Сирией.

— Наши вооружённые силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГИЛ, — заявил глава иракского правительства.

Он добавил, что Ирак победил террористов благодаря единству и решительности.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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