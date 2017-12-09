Нардеп Шуфрич о задержании Саакашвили: Лучше бы он бомжевал под Радой

По его мнению, отправившись под домашний арест, оппозиционер, спокойно будет управлять протестными акциями из своей 250-метровой квартиры.

Домашний арест бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили будет только на руку, а его резонансные задержания дискредитируют Украину в глазах всего мира. Такое мнение высказал нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.

— Даже если суд на 100% удовлетворит ходатайство СБУ, то Порошенко оказал своему "другу" хорошую услугу. Михо (Михаил Саакашвили. — Прим. ред.), вместо того чтобы бомжевать под Радой и искать возможность для элементарной гигиены, спокойно будет управлять протестными акциями из своей 250-метровой квартиры в нескольких сотнях метров от своего палаточного городка, — написал депутат в "Фейсбуке" по поводу возможного избрания наказания в виде домашнего ареста в отношении оппозиционера.

Шуфрич добавил, что "Порошенко и компания ещё выгребут своё и под изолятором СБУ, и на заседании суда, и перед представителями Евросоюза и Госдепартамента США".

По мнению Шуфрича, связанные с оппозиционером события дискредитируют перед всем миром не только власть, с чем вполне можно было бы смириться, но, к сожалению, и всю Украину с её гражданами.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их противозаконной деятельности. Его соратники собрались у здания СБУ, чтобы попытаться штурмом отбить своего лидера. Сопротивление им оказывают силовики. Суд над экс-главой Одесской области Украины может состояться сегодня.