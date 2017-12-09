Президент Киргизии одобрил закон о списании госдолга в $240 млн перед Россией

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Президент Киргизии одобрил закон о списании госдолга в $240 млн перед Россией

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Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, который предусматривает списание государственного долга республики в размере $240 миллионов перед Россией. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на официальном сайте главы киргизского государства.

— Целью ратифицированного протокола является урегулирование задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам, — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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