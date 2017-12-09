Пушков напомнил Трампу про реальную роль США в двух мировых войнах

Читайте также

Пушков напомнил Трампу про реальную роль США в двух мировых войнах

11

Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что роль американцев в обоих конфликтах была далеко не главной, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что США являются победителями в двух мировых войнах.

— В Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР, — написал он в "Твиттере".

Коллега Пушкова по Совфеду Франц Клинцевич сравнил высказывание Трампа со стрекотанием мухи из басни, пытавшейся приписать себе заслуги быка. Он отметил, что не знает, чего больше в словах хозяина Белого дома — "невежества или хвастовства".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде, что именно Америка одержала победу в двух мировых войнах, а также поставила коммунизм на колени.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!