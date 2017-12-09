Пушков напомнил Трампу про реальную роль США в двух мировых войнах

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что роль американцев в обоих конфликтах была далеко не главной, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что США являются победителями в двух мировых войнах.

При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2017 г.

— В Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР, — написал он в "Твиттере".

Коллега Пушкова по Совфеду Франц Клинцевич сравнил высказывание Трампа со стрекотанием мухи из басни, пытавшейся приписать себе заслуги быка. Он отметил, что не знает, чего больше в словах хозяина Белого дома — "невежества или хвастовства".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде, что именно Америка одержала победу в двух мировых войнах, а также поставила коммунизм на колени.