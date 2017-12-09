В шахте в Свердловской области погиб горняк

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В шахте в Свердловской области погиб горняк

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Фото: © РИА Новости

48-летний мастер — взрывник пятого разряда получил удар камнем в результате резкого выброса горной массы.

На шахте "Кальинская" Свердловской области погиб мастер — взрывник пятого разряда 1971 года рождения. ЧП произошло накануне вечером, сообщает региональная прокуратура.

— В результате удара произошёл выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки, — сообщает надзорное ведомство. — Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.

Прокуратура начала проверку. Эксперты оценят соблюдение требований безопасности при выполнении горных работ.

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