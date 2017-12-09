"Сильнейшее впечатление. Навсегда". Броневой поразил Захарову ролью Сократа

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"Сильнейшее впечатление. Навсегда". Броневой поразил Захарову ролью Сократа

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Леонид Броневой. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о первом посещении спектакля с участием народного артиста СССР Леонида Броневого, который скончался сегодня утром.

— В студенчестве видела Леонида Броневого в роли Сократа в театре на Малой Бронной. Сильнейшее впечатление. Навсегда, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Прославленный артист театра и кино умер на 89-м году жизни. Прощание с ним состоится 11 декабря в Большом зале "Ленкома". После церемонии его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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