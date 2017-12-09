Трамп перепутал слова "революция" и "откровение" во время речи

Американский лидер не впервые вызывает недоумение общественности странным подбором слов.

Президент США Дональд Трамп выдал очередной лингвистический коллапс. Выступая с речью перед своими сторонниками, американский лидер перепутал схожие по звучанию английские слова: revelation ("откровение") и revolution ("революция").

— Наше откровение не закончилось 8 ноября (2016 года. — Прим. ред.). Это было только начало, — заявил Трамп, имея в виду победу на президентских выборах.

Ранее президент неоднократно называл своё избрание политической революцией. Стоит отметить, что американский лидер не впервые вызывает недоумение общественности странным подбором слов. Так, в одном из своих твитов президент написал слово heal ("лечить") как heel, что может значить в зависимости от контекста "мерзавец", "каблук" и даже команду "к ноге". Также в одной из своих речей Трамп несколько раз назвал Намибию Намбией, а загадку его знаменитого covfefe разгадать так и не удалось.