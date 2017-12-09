Российские горнолыжники выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Аналогичные заявления ранее сделали сборная РФ по санному спорту и Федерация лыжных гонок.

Российские горнолыжники и сноубордисты приняли решение выступить в ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом.

— Бюро федерации отправило в Олимпийский комитет России протокол о том, что принято решение соревноваться на Олимпийских играх в Пхёнчхане, — цитирует ТАСС президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда РФ Леонида Мельникова.

Он добавил, что все члены бюро президиума единогласно проголосовали за.

Ранее о решении поехать на Игры в Южную Корею сообщили российская сборная по санному спорту и Федерация лыжных гонок.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Российским атлетам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.