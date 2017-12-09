ДТП в Курской области: трое сгорели в машине, ещё двоих придавила бетонная плита

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ДТП в Курской области: трое сгорели в машине, ещё двоих придавила бетонная плита

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В Большесолдатском районе Курской области водитель "мицубиси" не справился с управлением и врезался в бетонную остановку. По данным Лайфа, жертвами ДТП стали пять человек.

<p>Фото: МЧС по Курской области</p>

От удара два человека вылетели из машины через лобовое стекло. На них сверху упала бетонная плита, которая придавила их насмерть.

Кроме того, японская иномарка загорелась и три человека, которые оставались в машине, погибли на месте.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства ЧП и личности погибших.

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