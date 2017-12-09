ДТП в Курской области: трое сгорели в машине, ещё двоих придавила бетонная плита

В Большесолдатском районе Курской области водитель "мицубиси" не справился с управлением и врезался в бетонную остановку. По данным Лайфа, жертвами ДТП стали пять человек.

От удара два человека вылетели из машины через лобовое стекло. На них сверху упала бетонная плита, которая придавила их насмерть.

Кроме того, японская иномарка загорелась и три человека, которые оставались в машине, погибли на месте.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства ЧП и личности погибших.