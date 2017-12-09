Мединский: Со смертью Броневого российская культура понесла тяжёлую утрату

Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким актёра Леонида Броневого в связи с его кончиной.
— Российская культура понесла тяжёлую утрату. Не стало одного из её символов, всенародно любимого артиста Леонида Сергеевича Броневого, — говорится в телеграмме министра.
Мединский отметил, что непревзойдённое мастерство и верность избранному пути позволили Леониду Броневому достичь подлинных высот в актёрской профессии, заслужить авторитет и признание.
— Все его работы отличалась редким сочетанием творческой энергии и глубины, удивительного обаяния и интеллигентности, — говорится в сообщении. — Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах миллионов людей.
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