Мединский: Со смертью Броневого российская культура понесла тяжёлую утрату

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Мединский: Со смертью Броневого российская культура понесла тяжёлую утрату

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Леонид Броневой (в центре) на сцене театра на Малой Бронной. Фото © РИА Новости/Анатолий Гаранин

Все работы артиста отличались редким сочетанием творческой энергии и глубины, удивительного обаяния и интеллигентности, отметил глава Минкульта.

Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким актёра Леонида Броневого в связи с его кончиной.

— Российская культура понесла тяжёлую утрату. Не стало одного из её символов, всенародно любимого артиста Леонида Сергеевича Броневого, — говорится в телеграмме министра.

Мединский отметил, что непревзойдённое мастерство и верность избранному пути позволили Леониду Броневому достичь подлинных высот в актёрской профессии, заслужить авторитет и признание.

— Все его работы отличалась редким сочетанием творческой энергии и глубины, удивительного обаяния и интеллигентности, — говорится в сообщении. — Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах миллионов людей.

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