МО РФ: Американский F-22 мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина

Американский истребитель F-22 мешал российским штурмовикам СУ-25 выполнить боевую задачу у Меядина, имитируя воздушный бой. Об инциденте, произошедшем 23 ноября, рассказало Минобороны РФ.
— Большинство сближений российских и американских самолётов в районе долины реки Евфрат были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГИЛ*, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Это стало ответом на заявления Пентагона о том, что российские ВКС допускают опасное сближение с американскими самолётами в Сирии. По словам Конашенкова, последний эпизод такого "сближения" произошёл 23 ноября: американский F-22 мешал операции российских штурмовиков по уничтожению опорного пункта террористов в пригороде Меядина.
— Самолёт F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой, — заявил представитель российского ведомства.
После появления рядом российского истребителя Су-35с американский истребитель прекратил опасные манёвры и "поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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