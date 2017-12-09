МО РФ: Американский F-22 мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина

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МО РФ: Американский F-22 мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина

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F-22. Фото © REUTERS/Satish Kumar

Истребитель отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки, имитируя воздушный бой.

Американский истребитель F-22 мешал российским штурмовикам СУ-25 выполнить боевую задачу у Меядина, имитируя воздушный бой. Об инциденте, произошедшем 23 ноября, рассказало Минобороны РФ.

— Большинство сближений российских и американских самолётов в районе долины реки Евфрат были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГИЛ*, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Это стало ответом на заявления Пентагона о том, что российские ВКС допускают опасное сближение с американскими самолётами в Сирии. По словам Конашенкова, последний эпизод такого "сближения" произошёл 23 ноября: американский F-22 мешал операции российских штурмовиков по уничтожению опорного пункта террористов в пригороде Меядина.

— Самолёт F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой, — заявил представитель российского ведомства.

После появления рядом российского истребителя Су-35с американский истребитель прекратил опасные манёвры и "поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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