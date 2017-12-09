На границе Палестины и Израиля начались столкновения протестующих и полиции

Солдаты израильской армии начали забрасывать протестующих гранатами с газом и шумовыми снарядами.

На границе Палестины и Израиля, около Рамаллы (столицы Палестины) и израильского поселения Бейт-Эль, начались столкновения. Израильские силовики применяют газ и шумовые гранаты.

Протестующие подожгли покрышки, группа подростков принесла большой мусорный бак и перекрыла дорогу. Солдаты израильской армии начали забрасывать протестующих гранатами с газом и шумовыми гранатами. Один из снарядов с газом попал по группе журналистов, среди которых были россияне.

В то же время в центре палестинской столицы на площади Аль-Манара проходит митинг партии "Джабхат шаби", посвящённый её 52-летию. Как ожидается, после окончания акции активисты отправятся к поселению Бейт-Эль.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 6 декабря после объявления Трампом Иерусалима столицей Израиля. Протесты против этого решения привели к столкновениям между палестинцами и израильскими силовиками. В беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа приняли участие более семи с половиной тысяч человек. В результате столкновений уже пострадало более тысячи граждан Палестины.