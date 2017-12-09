Уничтоженные в Ставрополе боевики готовили теракт в новогодние праздники

Двое из них были убиты при попытке сбежать. Третий скончался в результате взрыва СВУ в доме.

Уничтоженные в Ставрополе боевики оказались уроженцами Чечни, Дагестана и Ставрополья. Они готовили теракт в новогодние праздники.

— Личности боевиков установлены, это уроженцы Дагестана, Чечни и Ставрополья Амурбеков И. Г., Джамалдинов А. В. и Галица М. В., — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, с боевиками велись переговоры, им предложили сдаться, но они оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, после чего два боевика попытались бежать, но были убиты. Третий скончался в результате взрыва СВУ в частном доме.

Ранее сообщалось о ликвидации в регионе трёх боевиков в ходе контртеррористической операции — они планировали взрывы в людных местах.