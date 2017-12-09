Кузнецова рассказала о состоянии "смытого в унитаз" младенца

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Кузнецова рассказала о состоянии "смытого в унитаз" младенца

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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Школьница из Челябинской области родила ребёнка в туалете общежития и тут же попыталась от него избавиться.

Новорожденный ребёнок, несовершеннолетняя мама которого попыталась смыть его в унитаз сразу после рождения, идёт на поправку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— С малышом всё хорошо, он жив и здоров, поправляется, мы на связи с Минздравом, — заявила Кузнецова, отметив, что ребёнка вскоре заберут родные и "он будет расти в любви и заботе".

Напомним, в Челябинской области школьница родила ребёнка в туалете общежития и попыталась сразу же смыть его в унитазе. Сообщается, что этого требовал предполагаемый отец младенца. Спасла малыша вовремя вмешавшаяся свекровь.

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