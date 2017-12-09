"Это чудо!" Дед Мороз оценил строительство Крымского моста

Новогодний волшебник встретился не только с рабочими, но и с детьми, которые живут по обоим берегам Керченского пролива.

Главный Дед Мороз России посетил восемь участков строящегося Крымского моста, поднялся на железнодорожную арку, ознакомился с ходом строительства переправы и проверил качество работ.

— Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. К началу декабря выполнено 35 процентов работ по укладке верхнего и нижнего слоёв. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке, — сообщается на странице волшебника в соцсети "ВКонтакте".

Гость из Великого Устюга сказал, что Крымский мост — это чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива.

Строители к визиту главного Деда Мороза страны украсили технику мишурой, шарами и снежинками, а сварщики сделали новогоднюю ёлку из арматуры высотой 60 см и весом около 16 кг.

Новогодний волшебник встретился не только с рабочими, но и с детьми, которые живут по обоим берегам Керченского пролива. Его увидело около тысячи маленьких жителей Тамани и Керчи.