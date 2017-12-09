Ту-95МС ВКС РФ вернулись в Амурскую область после патрулирования Тихого океана

Полёт выполнялся без нарушения границ других государств, отмечает Министерство обороны.

Российские ракетоносцы Ту-95МС перебазированы с аэродрома в Индонезии. Теперь они находятся в пункте постоянной дислокации в Амурской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перелёт занял более десяти часов. В воздухе была осуществлена попутная дозаправка топливом.

— Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, — отметили в Министерстве обороны.

Как уже сообщал Лайф, бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ восемь часов патрулировали нейтральные воды Тихого океана.