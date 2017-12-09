В ведомстве рассказали, что со стороны американских коллег поступали угрозы в отношении российских самолётов.

В Минобороны РФ посоветовали Пентагону "фильтровать мысли". Это стало ответом на угрозы Пентагона в адрес российских самолетов: американское военное ведомство уверяет, что ВКС РФ допускают опасные сближения с американскими самолётами в небе над Сирией.

— Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ* в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе, —заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, сегодня Конашенков рассказал о том, что американский истребитель F-22 мешал российским штурмовикам СУ-25 осуществлять операцию по уничтожению опорного пункта боевиков ИГИЛ в пригороде сирийского Меядина.

Конашенков также напомним что воздушные силы коалиции во главе с США находятся в Сирии незаконно: никакого "своего" неба у США над суверенным государством не было и быть не может.