Американский журналист: США не хотят замечать в своём глазу "допингового бревна"

В своём материале он призывает, прежде чем набрасываться на Россию, взглянуть на самих себя.

Когда МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде, американские СМИ и спортсмены ликовали, однако они предпочли забыть, насколько "грязна" допинговая история США. Разгромную статью о двойных стандартах и лицемерии для The Huffington Post написал спортивный обозреватель Трэвис Уолдрон.

Как отмечает журналист, в Америке допинг отдан на откуп в основном частным компаниям, что позволяет официальному Вашингтону раз за разом выходить сухим из скандалов.

"Вы верите в чудеса?", "Плохие парни проиграли. Какой успех" и другие громкие заголовки появлялись в различных СМИ, когда Россию "выкинули" с Игр за организацию "государственной допинговой программы" на ОИ-2014 в Сочи, пишет Уолдрон. По его мнению, теперь американские спортсмены и СМИ занимаются тем, что "бьют себя кулаком в грудь" и болтают о "чистоте" спорта.

— Это был новый вид победы, в новом виде спортивной холодной войны, — отмечает автор.

— Однако наша собственная история в этом отношении полна грязи и грозящие пальцами американцы игнорируют одну истину об Олимпийских играх: мы тоже жульничаем. Только наше жульничество имеет американский акцент — оно идёт на уровне частных компаний и корпораций, — подчёркивает журналист.

Его мнение поддерживает бывшая олимпийская бегунья Кара Гучер.

— Есть старая поговорка: "В чужом глазу соринку видит, в своём — бревна не заметит". Прежде чем набрасываться на Россию, нам нужно взглянуть на самих себя и на то, к чему мы стремимся, — заявила спортсменка, добавив, что отстранение сборной РФ, по её мнению, было правильным решением.

Гучер напомнила, что в 2015 году сама рассказывала о допинговых нарушениях в легкоатлетической программе Nike. Тогда вместе с тренером олимпийской сборной США Стивом Магнессом бегунья обвинила главного тренера проекта Альберто Салазара в экспериментах с тестостероном и назначении спортсменам медикаментов, в которых те не нуждались.

Уолдрон продолжает, что среди принимавших допинг американцев числятся выдающиеся олимпийские спортсмены. Например, в 2003 году легкоатлет Карл Льюис признал, что он не прошёл допинг-контроль перед Олимпиадой в Сеуле в 1988 году три раза, но ему это сошло с рук благодаря помощи Олимпийского комитета США. В итоге он завоевал две золотые и одну серебряную медаль.

По мнению автора, сейчас нет ясности даже в том, стремится кто-то из высокопоставленных чиновников ловить мошенников или же антидопинговый "крестовый поход" основан лишь на лицемерии и лжи.

— У нас есть возможность стать лучше. Но я на это не надеюсь, — подводит итог Гучер.