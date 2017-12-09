Учёные зафиксировали "гул Земли" на дне океана

Впервые такое явление было обнаружено и задокументировано в 1988 году, но до сих пор не установлена причина его появления.

Учёные-геофизики зафиксировали акустические аномалии, вызванные свободными колебаниями океанского дна. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Отмечается, что исследование проводилось при помощи донного сейсмографа. Такое явление было впервые обнаружено и задокументировано в 1988 году, но причина его возникновения пока не известна.

Так, учёные из Франции и Германии изучили колебания дна Индийского океана в двух точках: на глубине 4540 и 4260 метров. Там они зафиксировали звуковые волны с частотой от 2,9 до 4,5 миллигерца.

Учёные полагают, что явление может возникать из-за акустического резонанса между атмосферой и земной корой или взаимодействия твёрдой поверхности с океанскими волнами.