В ЛНР обвинили Украину в провокационной двухходовке

Владислав Дейнего, представитель Луганской Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта, обвинил киевские власти в провокации.

— Очередной двухходовкой оказалось подтверждение представителями Украины в контактной группе готовности прекратить работу станично-луганского пешеходного пункта пропуска с украинской стороны на время проведения ремонтных работ, — цитирует Дейнего Луганскинформцентр.

Он рассказал, что после начала ремонтных работ Украина в одностороннем порядке открыла КПВВ Золотое, объяснив это "благими намерениями по обеспечению прав граждан на свободное перемещение".

— Для всех очевидно, что данное стечение обстоятельств — не что иное, как продуманная провокация и очередная попытка выставить нашу республику "злостными нарушителями гражданских прав и свобод населения Донбасса", — отметил он.

Он подчеркнул, что представители Украины подтверждали готовность приостановить работу пункта пропуска без оговорок об открытии альтернативных путей.