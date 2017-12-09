Появилось видео с места столкновения авто с остановкой в Курской области

Лайф публикует видео с места столкновения иномарки Mitsubishi Lancer на трассе Дьяконово — Суджа с автобусной остановкой. Сейчас последствия страшного ДТП устраняют спасатели.
Как уже сообщалось, жертвами стали пять человек.
Предварительно установлены личности погибших:
1. Пронякин А.С. 1998 г. р. (предположительно, водитель автомобиля);
2. Григоров А.Н. 1998 г. р. (пассажир);
3. Пронякин М.С. 1998 г. р. (пассажир);
Кроме того, в аварии погибли двое несовершеннолетних.
Местные следователи уже возбудили уголовное дело.
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