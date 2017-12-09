Появилось видео с места столкновения авто с остановкой в Курской области

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Появилось видео с места столкновения авто с остановкой в Курской области

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Сотрудники СУ СКР по региону уже возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек.

Лайф публикует видео с места столкновения иномарки Mitsubishi Lancer на трассе Дьяконово — Суджа с автобусной остановкой. Сейчас последствия страшного ДТП устраняют спасатели.

Как уже сообщалось, жертвами стали пять человек.

Предварительно установлены личности погибших:

1. Пронякин А.С. 1998 г. р. (предположительно, водитель автомобиля);

2. Григоров А.Н. 1998 г. р. (пассажир);

3. Пронякин М.С. 1998 г. р. (пассажир);

Кроме того, в аварии погибли двое несовершеннолетних.

Местные следователи уже возбудили уголовное дело.

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