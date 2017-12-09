Депардье остался в восторге от встречи с воспитанницами пансиона Минобороны

Известный артист признался, что в детстве сам мечтал об учёбе в подобном заведении.

Французский актёр Жерар Депардье, получивший российский паспорт ещё в 2013 году, встретился с воспитанницами пансиона Минобороны РФ.

Девушки станцевали перед знаменитым артистом ирландские танцы и исполнили песни Эдит Пиаф и Zaz на французском языке, а он рассказал им о своих повседневных привычках и любимых книгах русских писателей. Под конец ученицы и Депардье признались друг другу во взаимной любви.

— Хочу поблагодарить вас за то, что я видел, потому что я в восторге. Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел, — заявил актёр.

Жерар Депардье не в первый раз посещает пансион Минобороны. Так, в 2016 году воспитанницы выступали перед актёром в стенах Госфильмофонда. На следующий день он заехал в гости к ученицам, отменив ради этого собственный творческий вечер в кинотеатре "Иллюзион".