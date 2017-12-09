В США матч по баскетболу закончился перестрелкой между командами

Трое девушек получили неопасные огнестрельные ранения. Они были госпитализированы.

Матч между юношескими командами по баскетболу городе Шампейн, штат Иллинойс, США, закончился перестрелкой. Огнестрельные ранения получили три человека, передаёт illinoishomepage. Полиция города выясняет обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером пятницы. Все трое пострадавших — девушки 15, 17 и 18 лет — были доставлены в больницу. Их травмы не угрожают жизни.

Полиция сообщила ещё об одном случае стрельбы в другом районе города — неизвестный выстрелил в 25-летнего молодого человека, когда тот сидел в своём автомобиле. Связаны ли эти два инцидента — предстоит выяснить. Ни один подозреваемый пока не задержан.