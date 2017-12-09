Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону выделили ещё 131 млн рублей

Как сообщили в администрации города, эти средства являются доплатой к единовременной соцвыплате на покупку жилья.

Из городского бюджета Ростова-на-Дону выделили ещё 131 миллион рублей пострадавшим летом от крупного пожара в центре города. Об этом рассказали в мэрии.

Сообщается, что деньги выделены на жильё. Погорельцы смогут получить помощь при покупке нового жилья в течение трёх месяцев и девяти — при его строительстве.

В мэрии добавили, что данные средства являются доплатой к единовременной соцвыплате на покупку жилья, которая компенсирует разницу между официальной ценой квадратного метра и его стоимостью в регионе. Кроме того, это компенсация квадратуры, которая была утрачена при пожаре.

Напомним, крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону в конце августа. В результате ЧС погиб один человек, пострадало более 400. Огонь уничтожил или повредил около 120 построек, в числе которых почти 100 жилых домов на площади 10 тыс. кв. м. Причиной возгорания был назван посторонний источник зажигания.

Позднее погорельцам выделили 259 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сообщалось также, что им не разрешили отстраивать и восстанавливать свои дома.