Новую Toyota Avalon обещают представить на автосалоне в Детройте

Модель получит усовершенствованную переднюю часть, которая отличается светодиодными фарами и массивной решёткой радиатора.

Японский автопроизводитель планирует продемонстрировать новый Toyota Avalon на автосалоне в Детройте. В преддверии данного события компания выпустила первый тизер, приоткрывающий завесу тайны.

Так, оказалось, что официальная презентация машины, которая является улучшенным вариантом ныне существующей модификации, состоится 15 января. Представители Toyota заверяют, что у новинки будет много интересных решений, а динамизм и стиль удивят многих. На данный момент нет никаких данных по поводу того, какие произойдут изменения в технических характеристиках Avalon.

Сейчас известно только то, что у новинки кардинально изменена передняя часть кузова, особенно в глаза бросается массивная решётка радиатора и светодиодные фонари. Также у нового Avalon имеется рельефный капот и воздухозаборники вертикального типа.

По неподтверждённым данным, новинка будет базироваться на платформе TNGA, которую с большим успехом использовали для Camry 2018.