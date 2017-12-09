Следствие установило, что шахтёр на Урале погиб из-за землетрясения

В Свердловской области началась доследственная проверка по делу о гибели горняка на шахте Североуральска. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на официального представителя РУСАЛА Романа Лукичева.

По предварительным данным, мужчина скончался "в результате обвала горной породы". Это был несчастный случай, который невозможно предугадать, отметил Лукичев.

— Это горный удар, то есть локальное подземное землетрясение. Оно практически непрогнозируемо, хотя у нас работает особая служба прогнозирования горных ударов, но до сих пор нигде в мире эти явления с точностью не могут быть спрогнозированы ни по времени проявления, ни по месту проявления, — пояснил Роман Лукичев.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас выясняются подробности трагедии.

Напомним, 46-летний мастер — взрывник пятого разряда получил удар камнем в результате резкого выброса горной массы. Травмы оказались несовместимы с жизнью.