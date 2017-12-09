"Хватайте на ротан". Ургант и АК-47 пародией призвали кормить "пернатых кентов"

"Все говорят: "АК, а как кормить щегла?" — читает рэпер в клипе, снятом в стиле "Азино три топора".

Телепередача "Вечерний Ургант" и рэпер Витя АК-47 сняли пародию на ставшую вирусной в Сети рекламу онлайн-казино "Азино три топора". Только вместо советов, "как поднять бабла", в новом клипе авторы рассказывают, "как кормить щегла" и других "пернатых кентов", которым "не улететь nazimu на юга".

Артисты обсуждают способы кормления "крылатых". В своём куплете главный герой той самой рекламы рэпер Витя АК-47 советует "взять в ларьке бутыль 0,5 из пластика, заделать дырку и насыпать внутрь семена" и уверяет, что "два колпака хватит снегирю пока". В полемику с ним вступает Иван Ургант.

— Пусть для Витька АК сойдёт пак молока, но лично мне по кайфу кормушки на века, — почти с ходу заявляет телеведущий в своём куплете.

В припеве артисты наконец выступают тандемом и советуют "прикупить с зарплаты стаффчик для крылатых", обещая, что "птички будут рады". А также обращаются и к самим птицам: "Подлетай, братан, на корм налетай, синица и глухарь, хватайте на ротан".