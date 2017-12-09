В МИД РФ предупредили США о тяжёлом ударе из-за разрушения договора о РСМД

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В МИД РФ предупредили США о тяжёлом ударе из-за разрушения договора о РСМД

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В случае разрушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны США может быть нанесён тяжёлый удар по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, чей комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

— Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжёлым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. США должны понимать, какая на них ляжет ответственность, — отмечается в заявлении Рябкова.

Он также добавил, что обвинения США в нарушении Россией ДРСМД абсолютно голословны.

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