В МИД РФ предупредили США о тяжёлом ударе из-за разрушения договора о РСМД

В случае разрушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны США может быть нанесён тяжёлый удар по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, чей комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

— Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжёлым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. США должны понимать, какая на них ляжет ответственность, — отмечается в заявлении Рябкова.

Он также добавил, что обвинения США в нарушении Россией ДРСМД абсолютно голословны.