Адвокат рассказал, в каких условиях Саакашвили будет находиться в камере в СИЗО

Задержанный в Киеве и объявивший голодовку бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет находиться в камере один. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
— В целом Михаил нормально себя чувствует. Ему предложили более-менее нормальные условия, он будет один находиться в камере, — сказал он.
По словам правозащитника, в изоляторе есть дежурный врач. Сейчас Саакашвили пытаются передать вещи, однако к нему сегодня "вряд ли получится попасть".
Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их противозаконной деятельности.
Позднее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в задержании Саакашвили. Между тем свои претензии к украинскому руководству высказала его мать Гиули Аласания.
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