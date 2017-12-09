Адвокат рассказал, в каких условиях Саакашвили будет находиться в камере в СИЗО

Задержанный в Киеве и объявивший голодовку бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет находиться в камере один. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

— В целом Михаил нормально себя чувствует. Ему предложили более-менее нормальные условия, он будет один находиться в камере, — сказал он.

По словам правозащитника, в изоляторе есть дежурный врач. Сейчас Саакашвили пытаются передать вещи, однако к нему сегодня "вряд ли получится попасть".

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их противозаконной деятельности.

Позднее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в задержании Саакашвили. Между тем свои претензии к украинскому руководству высказала его мать Гиули Аласания.